المتحدث باسم الوزارة: انتهاء أزمة الكهرباء في هذا التوقيت

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، موعد انتهاء أزمة تخفيف الأحمال في الكهرباء، موضحا أنه خلال أيام يعود الموقف إلى طبيعته التي كان عليها قبل الأزمة .



وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن هناك مناطق مستثناه من تخفيف الأحمال كالأماكن المهمة والحساسة والحيوية مثل المستشفيات ومحطات الشرب والصرف الصحي وأقسام الشرطة .



وأشار إلى أن تخفيف الأحمال يكون بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول وهما جهتين متلاصقتين في إنتاج الطاقة، مؤكدا أن هناك مساواة في تخفيف الأحمال في كل الأماكن على مستوى الجمهورية.

أضاف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن نشر بيان الأمس حول مواعيد قطع التيار كان بمثابة تفاعل إيجابي مع المخاوف الموجودة لدى أصحاب الأنشطة المرتبطة بالكهرباء.

