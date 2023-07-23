الكهرباء توجه رسالة عاجلة للمواطنين..فيديو

وجه الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، رسالة للمواطنين بشأن أزمة انقطاع التيار الكهربائي، قائلا: نشعر بالمواطنين لأن الجميع في نفس المركب ويتعرضون لقطع الكهرباء، معلقا «إن شاء الله تكون فترة بسيطة وتعدي».

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن واجب الوزارة هو انتظام الطاقة الكهربائية للمواطنين.

وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن نشر بيان الأمس حول مواعيد قطع التيار كان بمثابة تفاعل إيجابي مع المخاوف الموجودة لدى أصحاب الأنشطة المرتبطة بالكهرباء.