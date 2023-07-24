ايمن حمزة يكشف روشتة ترشيد استهلاك الكهرباء



قدم الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، روشتة لترشيد استهلاك الكهرباء في ظل أزمة تخفيف الأحمال في الكهرباء.

وطالب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، بالحرص على ترشيد الاستهلاك مناشدا بإغلاق الستائر نهارا لمنع دخول أشعة الشمس وبالتالي تكون هناك حاجة لاستخدام طاقة أكثر

وناشد بابتعاد الثلاجة عن الحائط وعدم الغلق والفتح فيها كثيرًا وعدم وضع المحفوظات والأطعمة ساخنة في الفريزر وتقليل المحتويات في الفريزر حتى لا تستهلك طاقة كبيرة في التبريد وذلك ترشيدا للاستهلاك.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إنه عند شراء أي أجهزة كهربائية يجب النظر إلى الملصق الذي يبين أن المنتج يعطي كفاءة عالية مقابل استهلاك أقل للوقود.

وحث الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، بترشيد استهلاك كاتل الشاي ومصابيح الإضاءة توفيرا للطاقة الكهربائية.