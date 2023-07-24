عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع صيني - روسي عاجل بشأن الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.. تفاصيل

روسيا والصين
روسيا والصين

قال مجلس الأمن الروسي، اليوم الاثنين، إن الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ كان محور اجتماع بين أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي.

وأضاف مجلس الأمن الروسي في بيان له، أن "الجانبين ناقشا قضايا توثيق التعاون الروسي الصيني في الصيغتين الثنائية والمتعددة الأطراف ، فضلا عن توسيع التفاعل العملي بين روسيا والصين لصالح تعزيز أمن البلدين" ، لافتا إلى أن المسؤولين الأمنيين تبادلا وجهات النظر حول الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

والتقى باتروشيف ووانغ على هامش اجتماع لمسؤولين أمنيين كبار من دول البريكس.

بيان عاجل من روسيا بشأن هجوم أمريكي محتمل| تفاصيل

مجلس الأمن الروسي اسيا المحيط الهادئ نيكولاي باتروشيف روسيا الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدومك مرميه في الشنط.. زوجة حسن شاكوش الأولى تهاجم طليقته ريم طارق

فيديوهات تتضمن سبابا وإشارات مشينة.. قرار عاجل من الأهلي ضد الشيبي وبيراميدز

شكلها اتغير خالص.. إطلالة صادمة لسارة سلامة على البحر بالمايوه

نجم الأهلي يطالب كولر بتوجيه الشكر إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية

بشرى سارة| الكهرباء تعلن موعد انتهاء أزمة انقطاع التيار.. فيديو

عملة جديدة.. صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة بشأن نهاية هيمنة الدولار

مفاجأة تقلب الموازين.. اتحاد الكرة يصدم بيراميدز فى إيقاف حسين الشحات

كنت هضربه.. تعليق مثير لـ نبيل الحلفاوي على واقعة حسين الشحات والشيبي

موضوعات متعلقة

تخريب متعمد.. بيان عاجل من روسيا بشأن تدمير خط غاز نورد ستريم

بيان عاجل من روسيا بشأن هجوم أمريكي محتمل| تفاصيل

ترشيحاتنا

حالة طوارئ..إعصار كبير يضرب شرق الصين..والمقاطعة تحذر السكان

أحمد موسى يوجه رسالة عاجلة لـ الخطيب بعد أزمة حسين الشحات.. فيديو

ارتفاع غير مسبوق في سعر النفط عالميا

أردوغان يزف بشري سارة بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

بسبب الملابس المبللة بالعرق.. تحذير عاجل من هاني الناظر للمواطنين

مقتل وإصابة 73 جنديا بالجيش الصومالي في تفجير انتحاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف البطن.. ميريهان حسين تثير الجدل على البحر

لهذا السبب..ناشطة مناخ تجلس على أرضية استديو برنامج شهيرببريطانيا.. فيديو

بعد طلاقها.. شاهد أجرأ إطلالات نسرين طافش المثيرة للجدل على السوشيال ميديا

ماذا جاء في بلاغ النيابة ضد الشحات.. هذا ما قاله الشيبي ؟

فيديو

محمد رياض يكشف تفاصيل احتفاء المهرجان القومى للمسرح بالزعيم عادل إمام.. فيديو

وداعا للتغريدات والمغردون .. شعار تويتر الجديد يطوي صفحة العصفور الأزرق

متصالحتش وخايف يكسر رجلي .. صفعة الشحات على وش الشيبي وصلت المغرب

انطلاق فعاليات العرض الجوي المصري الإماراتي العلمين اير شو| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ