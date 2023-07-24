اجتماع صيني - روسي عاجل بشأن الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.. تفاصيل

قال مجلس الأمن الروسي، اليوم الاثنين، إن الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ كان محور اجتماع بين أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي.

وأضاف مجلس الأمن الروسي في بيان له، أن "الجانبين ناقشا قضايا توثيق التعاون الروسي الصيني في الصيغتين الثنائية والمتعددة الأطراف ، فضلا عن توسيع التفاعل العملي بين روسيا والصين لصالح تعزيز أمن البلدين" ، لافتا إلى أن المسؤولين الأمنيين تبادلا وجهات النظر حول الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

والتقى باتروشيف ووانغ على هامش اجتماع لمسؤولين أمنيين كبار من دول البريكس.