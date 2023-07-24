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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من روسيا بشأن هجوم أمريكي محتمل| تفاصيل

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تخطط لشن هجمات سيبرانية ضد البنية التحتية المعلوماتية المهمة لـ روسيا.

 

وحسب صحيفة “روسيسكايا جازيتا”، قال باتروشيف، إن الغرب الجماعي شرع في طريق عسكرة الفضاء الإلكتروني وتحسين أساليب الهجمات السيبرانية.

 

وقال باتروشيف في جوهانسبرج، في اجتماع لكبار ممثلي دول بريكس المسؤولين عن القضايا الأمنية بمشاركة" أصدقاء البريكس":"لقد اتخذ الغرب الجماعي الخط لعسكرة مساحة المعلومات وتحسين أساليب تنفيذ الهجمات السيبرانية".

 

وفي وقت سابق، اتّهم جهاز الأمن الروسي الولايات المتحدة بالوقوف وراء هجوم سيبراني على آلاف من أجهزة آبل بعد إعلان شركة كاسبرسكي لاب الروسية للأمن السيبراني العثور على برمجية تجسس على هواتف آي فون يستخدمها موظفوها.

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وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن وكالة الأمن القومي الأمريكية "تتعاون بشكل وثيق" مع آبل بعد تعرّض آلاف من أجهزتها لقرصنة وتسريب أرقام هواتف أشخاص يعملون في سفارات روسية في الخارج.

 

من جهتها أعلنت كاسبرسكي أن باحثيها سبق أن عثروا في أجهزة تعمل بنظام التشغيل "آي أو اس" على برمجيات خبيثة وأن العشرات من موظفيها استُهدفوا.

روسيا الولايات المتحدة الغرب الهجمات السيبرانية بريكس

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