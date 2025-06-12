وفاة تاجر الذهب أحمد المسلماني بعد اعتداء شخصين عليه بالبحيرة

توفي منذ قليل ، تاجر الذهب أحمد المسلماني، بعد تعرضه لاعتداء شديد من قبل شخصين في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، بسبب خلافات سابقة بينهما.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بإصابة المسلماني بجروح خطيرة، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، تعرض المجني عليه للاعتداء على يد فارس.ع.م وشخص آخر، حيث استخدم المعتديان سلاحًا أبيض.

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الاعتداء، حيث كان المسلماني يسير في أمان الله قبل أن يتعرض للطعن.

وقد أُدخل إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث عانت حالته من قطع وريد متصل بالقلب.

و قالت نوال أحمد، زوجة المجني عليه: "جوزي كان ماشي في أمان الله، وتعرض لهجوم غادر. هو الآن في المستشفى، وحالته خطيرة".

وأعربت عن قلقها الشديد وطلبها للعدالة، مؤكدة أنها لن تتوانى في المطالبة بحق زوجها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، اللذين اعترفا بارتكاب الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كما تواصل جهات التحقيق جهودها لكشف ملابسات الحادث.