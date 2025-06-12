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الأهلي يبدأ تدريباته في ميامي.. وفتح المران لوسائل الإعلام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يبدأ تدريباته في ميامي.. وفتح المران لوسائل الإعلام

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، أجواءً حماسية على ملعب جامعة نوفا بمدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يستعد الفريق لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025.


 


 

فتح المران لوسائل الإعلام

وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور أول 15 دقيقة من الحصة التدريبية، وهو الإجراء المتبع في البطولات الرسمية لضمان الشفافية الإعلامية وإتاحة تغطية الحدث بشكل منظم.

مواجهة مرتقبة أمام إنتر ميامي

ويستهل الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، وذلك في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من البطولة. ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت الولايات المتحدة، وهو ما يوافق الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة يوم 15 يونيو.


 


 

مجموعة نارية في كأس العالم للأندية
 

أوقعت قرعة البطولة النادي الأهلي في المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه فرق إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي. وتعد هذه المجموعة من أقوى المجموعات، نظرًا لقوة المنافسين وتاريخهم الكبير في البطولات المحلية والقارية.

طموحات الأهلي في البطولة

يطمح الأهلي، بصفته أحد أبرز الأندية الإفريقية والعربية، في تقديم أداء مشرف في البطولة وتحقيق نتائج إيجابية أمام كبار الأندية العالمية. ويُعوِّل الجهاز الفني بقيادة المدير الفني على جاهزية اللاعبين وخبراتهم الدولية من أجل المنافسة بقوة على بطاقة التأهل من المجموعة


 

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