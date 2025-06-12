وسام أبو علي يلتحق بمعسكر الأهلي في ميامي

انضم وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى معسكر الفريق المقام حاليًا في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء انضمام اللاعب بعد انتهاء مشاركته الدولية مع منتخب فلسطين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث قدّم أداءً جيدًا مع المنتخب خلال الفترة الماضية.

الأهلي يستعد لمواجهة إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية



يستعد النادي الأهلي لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية، حيث يواجه فريق إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مباريات البطولة. وتُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم الجمعة 14 يونيو بتوقيت الولايات المتحدة، وهو ما يوافق الثالثة صباحًا بتوقيت القاهرة يوم السبت 15 يونيو.



مجموعة قوية تضم أبطالًا من ثلاث قارات

يتواجد النادي الأهلي ضمن المجموعة الأولى من البطولة، والتي تُعد واحدة من أقوى المجموعات، إذ تضم إلى جانبه كلاً من:





إنتر ميامي الأمريكي، الممثل عن أمريكا الشمالية والمستضيف للبطولة.

بالميراس البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية.

بورتو البرتغالي، ممثل قارة أوروبا.

تحضيرات مكثفة وطموحات كبيرة

يدخل الأهلي البطولة بطموحات كبيرة، بعد أن أصبح من الفرق المتمرسة في المشاركات العالمية. ويحرص الجهاز الفني بقيادة المدير الفني على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا بأفضل صورة ممكنة، من خلال التدريبات اليومية والمباريات الودية التي سبقت انطلاق البطولة.

ويتطلع الأهلي إلى تحقيق نتائج إيجابية، وعبور دور المجموعات من أجل المنافسة بقوة على اللقب العالمي، في ظل الدعم الكبير من جماهيره سواء في مصر أو الجاليات العربية المقيمة في أمريكا.



