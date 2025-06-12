بالحمالات.. دينا الشربينى تخطف الأنظار فى فرح أمينة خليل

شاركت الفنانة دينا الشربيني، مجموعه من صورها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام ، خلال وصلة رقص لها فى فرح الفنانة أمينة خليل.

وظهرت دينا الشربيني، بإطلالة ملفتة و جريئة مرتدية فستانا باللون الاحمر النارى الحمالات و هو ما كشف عن قوامها الممشوق.

وتتميز دينا الشربيني، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وشاركت دينا الشربيني، متابعيها لقطات من الحفل وهي ترقص مع العروس، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت قائلة: "مبروك من كل قلبي، يرقص قلبي فرحًا وأنا أراكِ على وشك بدء فصل جديد في حياتك. أنتِ ليست فقط أختي، بل شريكتي في كل المغامرات، ورؤيتكِ مع شخص يجعل عينيكِ تلمعان بنفس الشرارة التي أراها دائمًا في عينيكِ هي هدية لا تقدر بثمن. أتمنى أن يكون زفافكِ بداية لعمر مليء بالضحك، الحب، والدفء. أتمنى لكِ حياة سعيدة إلى الأبد، وأنا لا أستطيع أن أكون أسعد من أجلِك."