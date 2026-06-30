سعد الصغير يحيي ذكرى وفاة والدته برسالة مؤثرة: ربنا يرحمك يا أمي

أحيا الفنان سعد الصغير الذكرى السنوية لوفاة والدته، من خلال منشور مؤثر شاركه مع جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”.

ونشر سعد الصغير صورة تجمعه بوالدته الراحلة، وأرفقها برسالة دعا لها فيها بالرحمة والمغفرة، وكتب: “الذكرى السنوية لأمي.. ربنا يرحمك يا أمي يا حبيبتي ويغفر لك ويسامحك.”

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنان مع المنشور، حيث حرصوا على الدعاء لوالدته بالرحمة والمغفرة، كما وجهوا له كلمات الدعم والمواساة، داعين الله أن يلهمه وأسرته الصبر والسلوان.

ويحرص سعد الصغير بين الحين والآخر على استذكار والدته في المناسبات المختلفة، من خلال نشر صور تجمعهما أو توجيه رسائل مؤثرة يعبر فيها عن اشتياقه لها، مؤكدًا مكانتها الكبيرة في حياته.