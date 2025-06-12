شوبير يكشف عن اقتراب الزمالك من التعاقد مع 4 صفقات

كشف الإعلامي أحمد شوبير، اقتراب نادي الزمالك من التعاقد مع 4 صفقات سوبر خلال نافذة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء: "الزمالك يفاوض ثلاثي أهلاوي وهم محمد شريف الذي انتهى عقده مع الخليج السعودي، وأحمد عبدالقادر انتهت إعارته لقطر القطري، وبيرسي تاو انتهى تعاقده مع قطر القطري".

وأضاف: "أيضا طارق حامد انتهى عقده مع ضمك السعودي ولم يجدد، وجون إدوارد حاليا يقوم بالتفاوض مع هؤلاء من أجل الانضمام للزمالك".

ويسعى مسؤولو الزمالك للتعاقد مع صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد 2025-2026.