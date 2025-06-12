الزمالك يعاقب أحمد حمدي بعد منشور مثير للجدل في إنستجرام

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك توقيع عقوبة مالية على لاعب وسط الفريق الأول أحمد حمدي، على خلفية ما نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، والذي اعتبره النادي سخرية واضحة من الإدارة بسبب خلافات مالية.





منشور مثير يثير الجدل

نشر أحمد حمدي عبر حسابه على إنستجرام رسالة جاء فيها:

“محتاج حد في بنك قناة السويس اسأله هل دخل حسابي 1700 يورو؟”

وقد فُسرت هذه الرسالة من قبل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أنها تهكم وسخرية من مجلس الإدارة، خاصةً في ظل الأزمات المالية التي يمر بها النادي.





قرار حاسم من الإدارة

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن العقوبة جاءت نتيجة لما وصفه بـ”تجاوزات اللاعب” عبر منصات التواصل، مشيرًا إلى أن ما قام به لا يتماشى مع القيم والانضباط المطلوب من لاعبي الفريق الأول. وأوضح المصدر أن مثل هذه التصرفات تسيء لصورة النادي وتفتح الباب أمام المزيد من الأزمات.

الرد على مزاعم اللاعب حول تكاليف السفر

في سياق متصل، نفى المصدر ما يتم تداوله بشأن تحمُّل اللاعب نفقات سفره إلى ألمانيا مؤخرًا. وأكد أن النادي هو من تولى كامل التكاليف، سواء السفر أو الفحوصات الطبية، مضيفًا أن هذه ليست المرة الأولى التي يسافر فيها اللاعب لإجراء فحوصات، فقد سبق أن خضع لها في الإمارات وقطر، وشارك بعدها مع الفريق.

تمسك بالسفر رغم خضوعه لفحوصات سابقة

وختم المصدر بالإشارة إلى أن حمدي أصرّ على السفر إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات تحت إشراف الطبيب الذي أجرى له الجراحة سابقًا، رغم تأكيدات الجهاز الطبي في النادي بأن حالته لا تستدعي ذلك



