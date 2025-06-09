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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قصة ارتباط بدأت بالصليبي.. أحمد حمدي وشهد مكرم من الإصابة إلى الخطوبة

أحمد حمدي
أحمد حمدي
رباب الهواري

بينما كان أحمد حمدي، لاعب الزمالك المعروف بلقب “كابتن ماجد”، يواصل مرحلة التأهيل من إصابته بقطع في الرباط الصليبي التي تعرض لها خلال نهائي كأس الكونفدرالية في مايو 2024، كانت لاعبة الزمالك الجديدة شهد مكرم تستعد لأول مباراة رسمية لها بقميص الفريق الأبيض، لكن القدر تدخل وأصابتها هي الأخرى بنفس الإصابة في أكتوبر من نفس العام، أثناء التدريبات استعدادًا لمواجهة الأهلي في أولى مباريات فريق سيدات الزمالك.


 

نهاية حزينة لبداية واعدة

جاءت إصابة شهد بعد نحو شهر ونصف فقط من انضمامها إلى الزمالك، ضمن صفقات الفريق النسائي الجديد، الذي تم تدشينه عقب قرار الاتحادين الدولي والأفريقي بإلزام الأندية بتأسيس فرق للسيدات للحصول على الرخصة القارية. 

ومع أن إصابتها حرمتها من خوض أول مباراة لها، إلا أن ذلك لم يمنعها من الاستمرار في دعم الفريق.


 

من الإصابة إلى الارتباط

رغم أن كليهما عاش تجربة مؤلمة بإصابة الرباط الصليبي، لم يتوقع أحد أن تكون هذه التجربة بداية لقصة حب تُكلَّل بالخطوبة. وبعد يومين فقط من تتويج أحمد حمدي مع الزمالك بلقب كأس مصر، أعلنت خطبته على شهد مكرم، التي كانت حاضرة في مدرجات اللقاء لدعمه.


 

من هي شهد مكرم؟

شهد بدأت مسيرتها الكروية في أكاديمية بوادي دجلة، قبل أن تصعد إلى فريق الناشئات ثم الفريق الأول. لعبت مع منتخب مصر للناشئات، وانتقلت لاحقًا إلى فريق المعادي واليخت، قبل أن تنضم إلى الزمالك مطلع الموسم الماضي. ورغم إصابتها المبكرة، لا تزال تنتظر بداية مشوارها الحقيقي مع الفريق الأبيض


 

أحمد حمدي شهد مكرم الزمالك سيدات الزمالك اخبار الرياضة

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