أحمد حمدي يصل ألمانيا لمتابعة الفحص الطبي

وصل أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ألمانيا مساء اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك من أجل خضوع اللاعب لفحص طبي أخير غداً الخميس من قبل الطبيب الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي منذ حوالي عام تقريباً للاطمئنان على سلامة أحمد حمدي.

ومن المقرر أن يعود اللاعب إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل، وكان النادي أنهى كافة الإجراءات الخاصة بسفر أحمد حمدي إلى ألمانيا من أجل خضوع اللاعب للفحص الطبي.

وكان اللاعب شارك في دقائق قليلة مع الزمالك منذ عودته من الإصابة، ووافق النادي على سفره إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية أخيرة.