قبل أن تتناول الموز .. انتبه لهذه الآثار الجانبية المحتملة

رغم فوائد الموز الصحية المذهلة وقيمته الغذائية المرتفعة، إلا أنه قد لا يكون الأنسب لبعض الأشخاص، خاصةً في حال وجود حالات صحية معينة أو مخاوف محددة. إليك الأسباب وفقا لموقع DailyMedicalinfo.

1. متلازمة اللاتِكس والفواكه (Latex-fruit syndrome):

تحتوي بعض الأطعمة، ومنها الموز، على بروتينات قد تُسبب تفاعلات تحسسية لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه مادة اللاتكس.

2. اضطرابات مستوى السكر في الدم:

إذا كنت مصابًا بداءالسكرى، فقد يؤدي تناول موزة كبيرة وناضجة إلى رفع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، لذلك يُنصح بمراقبة الكمية المتناولة، أو اختيار موزة أقل نضجًا لتقليل هذا التأثير.

3.فرط البوتاسيوم:

هي حالة يرتفع فيها مستوى البوتاسيوم في الجسم، وغالبًا ما تكون مرتبطة بأمراض الكلى المزمنة، وفي هذه الحالة، يُوصى باتباع نظام غذائي منخفض البوتاسيوم، يتضمن الحد من تناول الموز ضمن خطة العلاج.