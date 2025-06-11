كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات الجديدة 2025.. خطوة بخطوة

يترقب نحو 13 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025، والذي سيشهد إضافة الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة رسميًا، وفقًا لأحكام القانون الساري لتعزيز الحماية الاجتماعية.



وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن صرف معاشات يوليو سيبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025 ويستمر حتى نهاية الشهر، لضمان سلاسة وتيسير عملية الصرف لكافة المستحقين دون تزاحم، سواء أمام ماكينات الصراف الآلي (ATM) أو في مكاتب البريد.

صرف المعاشات بزيادة 15% بداية من يوليو

من المقرر أن تشمل معاشات يوليو 2025 الزيادة السنوية التي تم تحديدها بنسبة 15%، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث تُطبق هذه الزيادة مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو من كل عام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي تهدف إلى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الدخول المحدودة.

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات بدءا من يوليو

حددت الهيئة طريقة إلكترونية سهلة يمكن من خلالها لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة الجديدة لشهر يوليو، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي: https://www.nosi.gov.eg

اختيار خدمة "استعلام عن المعاش".

إدخال الرقم القومي لصاحب المعاش في الخانة المخصصة.

الضغط على زر "استعلام".

ستظهر كافة تفاصيل المعاش، وتشمل:

القيمة الشهرية بعد الزيادة

موعد الاستحقاق

وسائل صرف المعاشات لشهر يوليو

أوضحت الهيئة أنها أتاحت عدة وسائل لصرف المعاشات لضمان راحة المستفيدين وسهولة الوصول إلى مستحقاتهم، وتشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المختلفة.

مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

فروع البنوك المعتمدة لدى الهيئة.

المحافظ الإلكترونية عبر تطبيقات الهواتف المحمولة، مثل "فودافون كاش" و"اتصالات كاش" وغيرها.

زيادة المرتبات 2025

من المقرر أن يتم زيادة المرتبات بدءا من راتب شهر يوليو 2025 لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين أوضاع الموظفين اقتصاديًا، وبما يتناسب مع التحديات الراهنة.

وتتراوح الزيادات في المرتبات بين 1100 و1600 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية.



