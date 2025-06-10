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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بدءًا من 1 يوليو

رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو
رسميًا وبعد طول انتظار.. صرف زيادة المعاشات 2025 في يوليو
عبد العزيز جمال

يترقب ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة ، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات شهر يونيو الجاري، لتبدأ من يوم 18 بدلًا من يوم 24 يونيو، في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين.

وتتأهب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف معاشات شهر يوليو 2025، متضمنة الزيادة السنوية المقررة رسميًا ضمن استراتيجية الدولة المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل التحديات الاقتصادية المتصاعدة.

صرف المعاشات بزيادة 15% بداية من يوليو

من المقرر أن تشمل معاشات يوليو 2025 الزيادة السنوية التي تم تحديدها بنسبة 15%، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث تُطبق هذه الزيادة مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو من كل عام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي تهدف إلى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الدخول المحدودة.

الموعد الرسمي لزيادة المعاشات 15%

الموعد الرسمي لصرف معاشات يوليو 2025

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات يوليو 2025 سيبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم 1 يوليو، ويستمر حتى نهاية الشهر، ليشمل ما يقرب من 11 مليون مواطن من مستحقي المعاشات.

وسيتم صرف المعاشات من خلال ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد وفروع البنوك المختلفة، إلى جانب تسهيلات موسعة لضمان سهولة الصرف وتقليل الازدحام في ظل ظروف الطقس وازدحام موسم عيد الأضحى.

طرق الاستعلام عن الزيادة الجديدة في المعاش

يمكن للمواطنين الاستعلام عن الزيادة الجديدة في قيمة المعاشات باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بالهيئة.

1- الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية: https://www.nosi.gov.eg

2- اختيار خدمة «استعلام عن المعاش».

3- إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب المعاش في الخانة المخصصة.

4- الضغط على «استعلام».

5- تظهر تفاصيل المعاش كاملة، وتشمل: القيمة الشهرية بعد الزيادة، وموعد الاستحقاق.

أماكن صرف معاشات يوليو 2025

تنتشر أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2025 في مختلف أنحاء الجمهورية لتشمل:

منافذ شركة فوري

المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف الذكية

ماكينات الصرف الآلي ATM

فروع البنوك المختلفة

مكاتب البريد المصري

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر

يوضح الجدول التالي الشرائح المختلفة لقيم التأمينات الاجتماعية التي على أساسها يتم احتساب المعاشات:

الشريحة الأولى: 1495 جنيها (زيادة 195 جنيها عن 1300 جنيه).

الشريحة الثانية: 1725 جنيها.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيها.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيها.

الشريحة السادسة: 2990 جنيها.

الشريحة السابعة: 3335 جنيها.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيها.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيها.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيها.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيها.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيها.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيها (قرب الحد الأقصى 11600 جنيه).

أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 معاشات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة صرف المعاشات بزيادة 15 طرق الاستعلام عن الزيادة الجديدة في المعاش

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