إصابة شخصين في مشاجرة بين أبناء عمومة بسوهاج

شهد مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، مشاجرة بين أبناء عمومة تطورت لاستخدام السلاح الناري، وأسفرت عن إصابة شخصين بطلقات نارية باليد والقدم، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بوقوع مشاجرة وإصابة شخصين بطلقات نارية بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفي المشاجرة هما:" الطرف الأول أحمد ف.ع.م، 37 عامًا، عامل مصاب بطلق ناري في اليد اليمنى- قاسم ع.ع.ع، 19 عامًا، طالب نجل عمومة الأول، مصاب بطلق ناري في القدم اليسرى"، وقد تم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج.

الطرف الثاني:" فكري م.م.م، 52 عامًا، عامل زراعي- أحمد س.ا.س، 63 عامًا، عامل زراعي نجل عمومة الأول، والطرفان أبناء عمومة ويقيمون بذات الناحية"، تم ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة الأول من الطرف الثاني على السلاح المستخدم في الواقعة.

وبمواجهة الطرفين، تبادلا الاتهامات فيما بينهما، واتهم الطرف الأول المدعو فكري م.م.م من الطرف الثاني بإحداث إصابتهما باستخدام السلاح الناري، وذلك بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.