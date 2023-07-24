روسيا تنفي استهداف الكاتدرائية التاريخية في أوديسا

نفى الكرملين أنّ تكون القوات الروسية استهدفت، أمس الأحد، الكاتدرائية التاريخية في مدينة أوديسا بأوكرانيا، الواقعة في وسط المدينة المدرج على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي، مُحمّلًا المسؤولية عن تضررها لدفاعات كييف الجوية، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية، في بيان اليوم الإثنين: "كررنا ويمكننا أن نكرر بأن قواتنا المسلحة لا تقصف بنى تحتية مدنية على الإطلاق، ناهيك عن كاتدرائيات وكنائس أو أهداف مشابهة أخرى".

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أنّ صواريخ "أوكرانية" مضادة للصواريخ هي التي جرى إطلاقها ودمّرت الكاتدرائية.

