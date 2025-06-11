أمينة خليل تخطف القلوب.. نجوم الفن شاركوها الفرح في يوم الزفاف

احتفلت الفنانة المصرية أمينة خليل بزفافها الثاني على المصور أحمد زعتر في حفل أقيم بإحدى جزر اليونان، وسط أجواء رومانسية وبحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

وشارك عدد من نجوم الفن في الحفل، منهم الفنان أمير المصري الذي هنأ العروسين وعبّر عن سعادته البالغة عبر حسابه على إنستجرام، والفنان آسر ياسين الذي تفاعل بالغناء والرقص وسط أجواء من البهجة.

كما هنأت الفنانة سلمى أبو ضيف العروس عبر مواقع التواصل، متمنية لها حياة مليئة بالحب، يُذكر أن الحفل أُقيم في فندق فاخر بإطلالة خلابة، وحرصت أمينة على تنظيمه بنفسها بطابع أوروبي هادئ.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: