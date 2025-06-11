خمسيني يُنهي حياة أبنائه الثلاثة ويشـ نق نفسه في دار السلام بسوهاج

شهدت قرية أولاد سالم قبلي التابعة لمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، جريمة مأساوية، حيث أقدم رجل في بداية العقد السادس من العمر على إنهاء حياة أبنائه الثلاثة باستخدام مادة سامة، ثم تخلص من حياته شنقًا داخل منزله، نتيجة خلافات أسرية حادة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بعثور الأهالي على جثامين رجل وأبنائه الثلاثة داخل منزلهم بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص الأولي أن الأب، ويبلغ من العمر قرابة 50 عامًا، أقدم على دس مادة سامة لأبنائه في الطعام. وهم: "فتاة بالمرحلة الثانوية، وطفلان بالمرحلة الابتدائية، أحدهما بالصف السادس والآخر بالصف الرابع"، ثم أنهى حياته شنقًا بواسطة حبل مُثبت في مروحة سقف إحدى غرف المنزل.

وكشفت التحريات الأولية التي قادها ضباط وحدة المباحث أن الدافع وراء الواقعة يعود إلى مشكلات أسرية متفاقمة، ولم تُشر المعاينة الأولية لوجود شبهة جنائية من طرف خارجي.

تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتي باشرت التحقيق.

وأمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة بدقة، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث بشكل مفصل.