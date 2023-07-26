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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دولارات ودهب..هل وقع شبيه مبابي المصري عقدا خياليا مع نادي الهلال السعودي؟

شبيه مبابي
شبيه مبابي

ادعى شبيه مبابي المصري انتقاله إلى نادي الهلال السعودي في فيديو ساخر انتشر على موقع تيك توك وحصد آلاف المشاهدات.

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فرج عامر: كليان مبابي في الهلال السعودي

وينشر الشاب علاء الدين أحمد، مقاطع فيديو قصيرة له ليبرز فيها الشبه الكبير بينه وبين اللاعب الفرنسي كيليان مبابي جميعها يظهر فيها مازحا ليداعب الجماهير ورواد المواقع المصرية، بينما ظهر المصري في المقطع الأخير في زي سعودي وبجانبه شاب يتحدث اللهجة السعودية مما اثار جدلا واسعا.
 



دولارات كتير ودهب وسيارة
 

وفي الفيديو يرحب الشاب السعودي بالمصري شبيه مبابي ويخبره بقيمة عقده في نادي الهلال السعودي، بالاضافة الى حقيبة مليئة بالدولارات وكميات كبيرة من عملات ذهبية ومفتاح سيارة خاصة فارهة.

كما يظهر علاء الدين في نهاية المقطعة وهو يقود سيارة مكشوفة يتخطى سعرها الملايين، مما اثار ضجة واسعة على مواقع التواصل.

ولم يرد المصري علاء الدين احمد على صحة هذا الفيديو لكنه يظهر على سبيل الدعابة والمزاح كرد فعل على عرض مالي هائل عرضه نادي الهلال السعودي على اللاعب الفرنسي مبابي منذ ايام.

شبيه مبابي يقلد النجم الفرنسي العالمي

 

يخلق من الشبه أربعين، مثل مصري عربي ينطبق على شاب مصري، يدعى علاء الدين، استغل وجه الشبه بينه وبين النجم الفرنسي كيليان مبابي في عمل صفحات له على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال هذه الصفحات ينشر بعضا من الصور والحركات الاستعراضية الكوميدية وهو يقلد النجم الفرنسي.

حقق الشاب المصري “علاء الدين أحمد” الذي يشبه النجم الفرنسي كيليان مبابي حلمه، بالسفر إلى قطر لحضور نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين.

شبيه مبابي نادي الهلال السعودي تيك توك مبابي

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