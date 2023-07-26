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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة: رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها الجريئة.. بسمة بوسيل بــ لوك جديد على إنستجرام.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة مسلوقة؟

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

بجمبسوت أزرق.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة جريئة من ألبومها الجديد

 

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور،  متابعيها صور جديدة لها من كليبها الجديد، والتي قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي انستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وناعمة.

 

بدل الأدوية .. أعشاب وتوابل تخلصك من الغازات وألم البطن

 

يعد انتفاخ البطن وتكون الغازات من أكبر المشكلات الشائعة بين جميع الأعمار حتى الأطفال وتتكرر مرات عديدة على مدار عمر الإنسان .

 

مهتمين بالشوكي بس.. ماذا يحدث لو تناولت التين البلدي في الصيف؟

 

يهتم معظم الأشخاص في فصل الصيف بتناول التين الشوكي او التحدث عن فوائده ومذاقه الشهي ولكن نادرا ما يهتموا بالتحدث عن التين البلدي أو البرشومي.

 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة مسلوقة؟

 

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد تناول الذرة المسلوقة.

 

شبيكة وباروكة.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها الجريئة عبر إنستجرام|شاهد
 

 

أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل حول إطلالتها الأخيرة التى شاركت بها الجمهور عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام .

 

بملابس جريئة.. بسمة بوسيل تثير الجدل بنيولوك جديد عبر إنستجرام |شاهد

 

حرصت بسمة بوسيل  على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مجموعة صور جديدة من أحدث ظهور لها.

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