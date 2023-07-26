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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة مسلوقة؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد تناول الذرة المسلوقة.

فوائد الذرة الصفراء
1- تعزيز صحة القلب والشرايين
- خفض مستويات الكولسترول الضار (LDL) في الدم
- تقليل فرص انسداد الأوعية الدموية وتقليل ضغط الدم.
- الوقاية من تصلب الشرايين والجلطات القلبية والسكتات الدماغية.
2- الحماية من فقر الدم
بسبب كون الذرة الصفراء مصدرًا للحديد وحمض الفوليك. 
3- تعزيز صحة الجهاز الهضمي
إحدى الأغذية الغنية بالألياف الغذائية 
- الوقاية من الإمساك والبواسير.
- تخفيف أعراض القولون العصبي.. 
4- إمداد الجسم بالطاقة
5- لصحة البشرة والعيون
غني بفيتامين ( A, C, E)  والبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة 
- مكافحة علامات الشيخوخة والتقدم في السن والتجاعيد بشكل خاص، وتعزيز صحة البشرة ونضارتها وإشراقها.
- الحفاظ على صحة العين وسلامة النظر ومكافحة التكنس البقعي الذي قد يرتبط مع التقدم بالعمر.
6- تعزيز المناعة والوقاية من السرطانات
بسبب احتواء الذرة على كميات عالية من مضادات الأكسدة  والمركبات الفعالة مثل؛ الفينول والبيتا كاروتين وفيتامين E، وفيتامين C، والألياف.
 

الأ أعراض القولون العصبي الحفاظ على صحة العين الشيخوخة الوقاية من الإمساك الوقاية من السرطان تصلب الشرايين تعزيز صحة القلب حمض الفوليك صحة الجهاز الهضمي فوائد الذرة الصفراء والمركبات وقاية من السرطان

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