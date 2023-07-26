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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدل الأدوية .. أعشاب وتوابل تخلصك من الغازات وألم البطن

الانتفاخ وألم البطن
الانتفاخ وألم البطن

يعد انتفاخ البطن وتكون الغازات من أكبر المشكلات الشائعة بين جميع الأعمار حتى الأطفال وتتكرر مرات عديدة على مدار عمر الإنسان .

ويسبب انتفاخ البطن حالة كبيرة من الألم بسبب تراكم الغازات بداخلها وعادة ما يحدث هذا بسبب سلوكيات الطعام الخاطئة.

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بالإضافة إلى أن مشكلة الغازات لا تكمن في تسبب الشعور بالألم فقط ولكنها تضع الإنسان في مواقف محرجة أحيانا 
ووفقا لما جاء في موقع افري داي هيلث نعرض لكم قائمه بأهم الأعشاب التي تساعد في علاج آلام البطن وطرد الغازات.

يجب الإنتباه إلى أن الأطفال الرضع وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل ينبغي عليهم أخذ رأى الطبيب قبل تناول  اعشاب خاصة بطرد الغازات وعلاج آلام البطن أو حتى أى مشكلة أخرى.

البابونج
الزنجبيل
الكراوية
الريحان
الشمر
الشبت
الكمون
النعناع
البقدونس
 

الغازات آلام البطن أعشاب وتوابل الشمر ألم البطن الكراوية انتفاخ البطن تراكم الغازات سبب انتفاخ طرد الغازات علاج الام البطن

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