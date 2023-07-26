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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مهتمين بالشوكي بس.. ماذا يحدث لو تناولت التين البلدي في الصيف؟

التين
التين

يهتم معظم الأشخاص في فصل الصيف بتناول التين الشوكي او التحدث عن فوائده ومذاقه الشهي ولكن نادرا ما يهتموا بالتحدث عن التين البلدي أو البرشومي.


وفي الحقيقة التين البلدي يحتوي على كنز كبير جدا من الفوائد الصحية التي تصل إلى حد محاربي السرطان.


ووفقا لما جاء في موقع فارمسي نعرض لكم أهم الفوائد التي يحصل عليها الجسم عند تناول التين البلدي.

1: يساعد في تخفيف الإمساك :  
التين علاجًا قديمًا للإمساك وبالتالي يساعد في تغذية الأمعاء ويعمل التين كملين طبيعي بسبب محتواه العالي من الألياف القابلة للذوبان ، ويخفف من توتر الأمعاء. 
جرب تناول 2-3 حبات من التين الجاف على معدة فارغة للمساعدة في تخفيف الإمساك.

2: قد يساعد في إنقاص الوزن:
أنجير الغني بالألياف يمكن أن يكون وجبة خفيفة مثالية أو وجبات خفيفة في منتصف الصباح ، خاصة لمراقبي الوزن.

يمكن أن تجعلك 2 أو 3 من التين المجفف تشعر بالشبع لفترة أطول ويمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على فترات أطول بين وجبتك.

 

هل تعلم أن للتين القدرة على محاربة الخلايا السرطانية؟ يمتلك التين مكونات نشطة بيولوجيًا مختلفة في أجزاء مختلفة من النبات ، وقد تمارس هذه المكونات مستويات مختلفة من التأثيرات المضادة للسرطان.

من خلال دمج التين في نظامك الغذائي ، اغتنم فوائدها الطبيعية وخصائصها المحتملة المضادة للسرطان.

3: قد يتحكم في ضغط الدم:
يتزايد استهلاك الوجبات السريعة يومًا بعد يوم ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل ارتفاع ضغط الدم و غالبًا ما يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى اختلال مستويات البوتاسيوم في الجسم. 
كون التين مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم يمكن أن يحسن بشكل طبيعي مستويات البوتاسيوم وبالتالي قد يتحكم في ضغط الدم.

ضغط الدم
ضغط الدم

4: يمكن أن يحسن صحة الجهاز الهضمي: 
التين مصدر كبير للبريبايوتكس ويمكن أن تدعم وظيفة البروبيوتيك التي يمكن أن تساعد في تحسين عملية الهضم وصحة الأمعاء بشكل عام.
كونه غنيًا بالألياف ، فإنه يضيف أيضًا حجمًا إلى البراز ، مما يتيح حركة الأمعاء الطبيعية.

5: التين للخصوبة:
انعكس التين كفاكهة حب منذ العصور اليونانية القديمة ، حيث كان التين يعتبر رمزًا للخصوبة.

تم بحث هذا لاحقًا وتم اعتباره صحيحًا استنادًا إلى محتواه العالي من الحديد و يلعب الحديد دورًا أساسيًا في عملية الإباضة بأكملها عند الإناث.

بالنسبة للذكور ، قد يؤثر انخفاض الحديد على جودة الحيوانات المنوية وحركتها. يتم استهلاكه بشكل شائع مع الحليب حتى اليوم لتعزيز الصحة الإنجابية.

7: يمكن أن يحسن صحة القلب :
كونه غني بالألياف والبوتاسيوم يساعد على إزالة الدهون الزائدة من الجسم والضغط من القلب ويمكن أن يساعد هذا بشكل كبير في تحسين صحة قلبك إلى جانب هاتين الوظيفتين ، يعد التين أيضًا مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة التي لا تقلل فقط الجذور الحرة ولكنها تساعد أيضًا في تقليل الدهون الثلاثية والكوليسترول السيئ لذلك تقوي قلبك وتتركه يعيش لفترة أطول.

التين انقاص الوزن تخفيف الإمساك فصل الصيف مشاكل ارتفاع ضغط الدم صحة القلب ضغط الدم فوائد التين فوائد التين البلدي

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