بجمبسوت أزرق.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة جريئة من ألبومها الجديد

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، متابعيها صور جديدة لها من كليبها الجديد، والتي قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي انستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وناعمة .

تفاصيل إطلالة سيرين عبد النور

وظهرت سيرين عبد النور، ترتدي جمبسيوت كت وشفاف من منطقة البطن والخصر باللون الأزرق .



واختارت سيرين تسريحة شعر ناعمة وانسيابية وقامت بتركه منسدلًا عبر كتفيها وظهرها، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

ولم تتكلف سيرين عبد النور في وضع الماكياج بالوان نيود، واختارت وضع اللون الأورانج القاتم كأحمر شفاه، مع وضع الآي لاينر والماسكرا، والآي شادو باللون الاورانج، والكحل بنفس اللون لتبرز من جمال عينيها.





ولم تتكلف سيرين في ارتداء الإكسسوارات، واكتفت بإختيار فلادة ناعمة باللون الفضي وأحجار باللون الازرق ، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة ومتناغمة .