بملابس جريئة.. بسمة بوسيل تثير الجدل بنيولوك جديد عبر إنستجرام |شاهد

حرصت بسمة بوسيل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مجموعة صور جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت بسمة بوسيل، بملابس جريئة ومثيرة مرتدية هاف ستومك مكشوف البطن وبنطلون مشجر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وتركت شعرها منسدلا على طريقة الضفائر.

وتتميز بسمة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



وتعتمد بسمة، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.