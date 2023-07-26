السيسي: القمة ستكون نتائجها إيجابية.. ونشكر روسيا على دعم إنشاء محطة الضبعة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والتقدير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعوته للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية، لتقرير التعاون الثنائي بين البلدين.



وأضاف "السيسي"، خلال القمة التي جمعته بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، قبل القمة الروسية الأفريقية غدا: "حريصون على تعزيز العلاقات مع روسيا وتطوير التعاون الثنائي إلى مستوى تستحقها العلاقات بين البلدين".

وتابع الرئيس "نقدر دعمكم لنا فيما يخص إنشاء محطة الضبعة النووية، وهذا مشروع عملاق ورائد، ودعمكم فيه واضح، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر والمشروعات الأخرى مثل المشروعات اللوجستية".

القمة الروسية الأفريقية

واستكمل: "أهنئ الرئيس بوتين على مرور 80 عاما على العلاقات المصرية الروسية، وأنا متأكد من أن القمة الروسية الأفريقية ستكون لها نتائج عظيمة جدا، وأتذكر الاهتمام الشديد الذي قوبلنا به في عام 2019 أثناء القمة الروسية الأفريقية الأولى".