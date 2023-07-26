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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"دولة هامة".. بوتين: أحرزنا تقدما كبيرا في العلاقات مع مصر |فيديو

الرئيس الروسي فيلاديمير
الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين

أكد الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، أنه بلاده أحرزت تقدما كبيرا في العلاقات مع مصر، مشيرا إلى أن هناك مجالات نسعى للتعاون فيها مع القاهرة خلال الفترة القادمة.

وقال “بوتين”، خلال القمة التي جمعته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تحتل جزءا كبيرا في التبادل التجاري مع روسيا، وخاصة أنها دولة هامة في القارة الأفريقية.

كيفية التقارب بين الشعبين المصري والروسي

وتابع الرئيس الروسي فيلادمير بوتين، “سنسعى لتنظيم فعالية التنظيم الإنساني بين مصر وروسيا؛ مما سيكون له دور هام في التقارب بين الشعبين المصري والروسي”.

 

فيلاديمير بوتين مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي التبادل التجاري روسيا

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