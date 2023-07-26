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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة ربيع يكشف موقف إيرادات قناة السويس خلال العام .. فيديو

أسامة ربيع
أسامة ربيع

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قرار تأميم قناة السويس كان قرارا مهما وشجاعا من قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وأنه قد عبر القناة مليون و 72 ألف سفينة منذ تأميم قناة السويس حتي الآن .

ولفت ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن قناة السويس حققت منذ تأسيسها144 مليار دولار، مضيفا أنه تم سداد كل الأموال التي طرحها المصريين في قناة السويس الجديدة وعوائدها بواقع 64 مليار جنيه لأصحابها دون تأخير.

وتابع: إيرادات قناة السويس ردت على شائعات أهل الشر التي تنال من قناة السويس الجديدة، مشيرا إلى أن إيرادات القناة ارتفعت لـ700 مليون دولار سنويا ، بالإضافة إلى أنه كان من المتوقع تضاعف عدد السفن والدخل المائي بعد حفر القناة الجديدة.

واستكمل رئيس هيئة قناة السويس: كل سفينة تحتاج من 4 لـ6 مرشدين للعبور من قناة السويس، وذلك يدل على تحقيق المرشدين عبور 26 ألف سفينة خلال عام بفضل خبرات وكفاءات هؤلاء المرشدين، خاصة أن مصر تشهد مرور عددا كبيرا من السفن بالقناة الجديدة بواقع 80 سفينة يوميًا .

وبشأن سياحة اليخوت، علق قائلا: سيكون هناك مارينا عالمية تأخذ 100 يخت بخدمات من تمويل للمياه والوقود والمطاعم وكل ما يحتاجه السائح، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بشكل شخصي بهذا النوع من السياحة.

واختتم: الرئيس السيسي وجه بتدشين مارينا في بورسعيد والسويس والعلمين والبحر الأحمر والجلالة؛ لاستعداد مصر دخول مجال سياحة اليخوت الفترة المقبلة.

 

 

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