بعد 20 يوما من الموجة الحارة .. الأرصاد: انفراجة في حالة الطقس خلال هذا الموعد

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انفراجه في حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد موجة حارة ضربت مصر لأكثر من 20 يوم، وارتفاع كبير في درجات الحرارة والرطوبة في الأيام الماضية، موضحا أنه سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة بداية من يوم السبت الموافق 29 يوليو من درجتين إلى ثلاث درجات، مع وجود نسب رطوبة مرتفعة.

الأرصاد الجوية تكشف حقيقة سوء الطقس في أغسطس

وأضاف "شاهين"، خلال تصريحات مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن المواطنين سيشعرون بتحسن في الطقس بداية من يوم السبت، لافتا إلى أن كل ما قيل على مواقع التواصل الاجتماعي حول أن حالة الطقس في الشهر المقبل أغسطس ستكون أسوأ من الوقت الحالي، وهذا أمر عار تماما من الصحة، وتؤكد أن شهر أغسطس مع بدايته سيشهد انفراجة في حالة الطقس.

وتابع مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر في هيئة الأرصاد الجوية، أن هيئة الأرصاد الجوية وفقا لتنبؤاتها أن نهاية شهر يوليو الجاري وبداية شهر أغسطس يوجد انخفاض في درجات الحرارة طفيف من درجتين إلى ثلاث درجات، وتصل درجة الحرارة على القاهرة لـ 35 و36 درجة مئوية.