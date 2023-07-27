مقطع فيديو لطفل يبكي عند رؤية لاعب مشهور يثير الجدل على السوشيال ميديا

أثار مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات لطفل يبكي، الكثير من الجدل فيديو فهو مليء بالبراءة والدموع فقد بكي الطفل عند رؤية كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي.



وقد ظهر في مقطع الفيديو الطفل يبكي عند تحقيق أمنيته وهي التوقيع على قميص كريستيانو

رونالدو، وذلك عقب مواجهة ودّية جمعت كلا من الفريق العالمي وذلك مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك على هامش تحضير الفريقين للموسم المقبل 2024/2023.

وقد ظهر في مقطع الفيديو بعض اللقطات المصورة للطفل وهو يقوم بأرتداء قميص النصر و يبكي فرحاً في لحظة تحقيق حلمه لرؤية النجم العالمي كريستيانو رونالدو وقيام النجم البرتغالي بالتوقيع على قميصه خلال تواجدهما في ممر دخول ملعب "يانمار ناجاي" في اليابان.

أما عن رواد السوشيال ميديا فقد الكثيرين مع موقف رونالدو وذلك عندما وقع على ظهر الطفل ليقف بجانبه قبل انطلاق موعد المباراة ليشيد بعضهم بما قام به كريستيانو