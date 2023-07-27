كاتب صحفي: العلاقات المصرية الروسية متميزة جداً وهناك شراكة استراتيجية حقيقية

قال الكاتب الصحفي عادل السنهوري،إن ‏الرئيس الروسي بوتين استبق القمة بطمأنة القارة الإفريقية على امدادات الحبوب والقمح، خاصة في الكلمة التي ذكرها قبل القمةأن إمدادات الحبوب هذا العام في أول 6 أشهر وصلت إلى 10.5 مليون طن وهذا كان خبر مطمئن للقارة الإفريقية.

العلاقات المصرية الروسية



‏وتابع عادل السنهوري خلال لقاء له مع الإعلامية "هند النعساني"، في برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن العلاقات المصرية الروسية بعد عام 2014 في ظل السياسة الخارجية المصرية الشاملة والمتنوعة، أصبحت علاقات متميزة جدا وعلاقات شراكة استراتيجية حقيقية.