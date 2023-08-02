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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لطفي لبيب متأثرا: هنيدي ابني البكري

الفنان لطفي لبيب
الفنان لطفي لبيب

وجه الفنان لطفي لبيب، الشكر لكل الجماهير التي علقت على مشاركته بفيلمه الأخير "مرعي البريمو" مع الفنان "محمد هنيدي"، قائلا: "شكرا للناس و لكن الشكر الأكبر لهنيدي لأني قابلني مقابلة الابن لأبوه".

وأضاف لطفي لبيب، خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على "سي بي سي" و الذي يقدمه الإعلامي "عمرو خليل"، أنه يعتبر "هنيدي" إبنه البكري، موضحا أنه خلال تصويره لهذا الفيلم تمتع بأجواء اللوكيشن لفترات و كان يذهب بمواعيده كل أيام التصوير.

دوره في الفيلم 

وأكمل، " أنا ضيف في الفيلم و ربنا يوفق هنيدي بالفيلم"، معبرا عن حبه الشديد لـ "هنيدي" خاصة لمشاركتهم سويا بالعديد من الأعمال سواء مسرح أو سينما، بجانب علاقة الصداقة التي تجمعهم. 
 

 

 

لطفي لبيب مرعى البريمو محمد هنيدي مسرح سينما

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