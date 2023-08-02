لطفي لبيب متأثرا: هنيدي ابني البكري

وجه الفنان لطفي لبيب، الشكر لكل الجماهير التي علقت على مشاركته بفيلمه الأخير "مرعي البريمو" مع الفنان "محمد هنيدي"، قائلا: "شكرا للناس و لكن الشكر الأكبر لهنيدي لأني قابلني مقابلة الابن لأبوه".

وأضاف لطفي لبيب، خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على "سي بي سي" و الذي يقدمه الإعلامي "عمرو خليل"، أنه يعتبر "هنيدي" إبنه البكري، موضحا أنه خلال تصويره لهذا الفيلم تمتع بأجواء اللوكيشن لفترات و كان يذهب بمواعيده كل أيام التصوير.

دوره في الفيلم

وأكمل، " أنا ضيف في الفيلم و ربنا يوفق هنيدي بالفيلم"، معبرا عن حبه الشديد لـ "هنيدي" خاصة لمشاركتهم سويا بالعديد من الأعمال سواء مسرح أو سينما، بجانب علاقة الصداقة التي تجمعهم.

