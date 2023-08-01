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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لطفي لبيب: شاركت في فيلم عسل أسود بدلا من محمد شرف

صدى البلد

كشف الفنان لطفى لبيب، عن أنه لم يكن مرشحا لفيلم "عسل أسود" ودوري كان سيقوم به الفنان محمد شرف، مردفا: "كان سيقوم به أفضل مني".


وقال لطفي لبيب خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامي عمرو خليل، إنه بدأ مشواره الفني مع محمد هنيدي وشارك معه في أغلب الأعمال، وسعيد بالمشاركة في فيلم "مرعي البريمو"، حيث استقبله هنيدي استقبال الابن وسيقوم بدور شرف بالفيلم، مضيفا أن المخرج سعيد حامد "سوداني" لكن تمصر بشمسنا، حيث أضاف للسينما المصرية الكثير.


وأكد أن الفنان عادل إمام ظاهرة فنية لن تتكرر أبدا، مضيفا أن دوره في فيلم "السفارة في العمارة" يمثل نقلة نوعية في أجره، حيث تقاضى 25 ألف جنيه، وكان الأعلى بالنسبة له، مردفا: "أعمالي "باقية".. ولم أندم على أي خطوة في مشواري الفني". 

أنا شبه معتزل الحياة الفنية


ولفت إلى أنه شارك فيما يقرب من 400 عمل فني منهم 100 فيلم، مضيفا: "بدأت حياتي في المسرح وأنهي حياتي أيضا في المسرح، أنا شبه معتزل الحياة الفنية، ومتفرغ للكتابة". 


وواصل: "سعد أردش كان أستاذي، وكنت اتعثر في اللغة العربية، فطلب مني قراءة القرآن الكريم لتحسين اللغة العربية، وبدأت في ذلك، وشكرا لـ"القرآن الكريم" لأنه ساعدني في اللغة العربية".

لطفي لبيب عسل أسود محمد شرف محمد هنيدي مرعى البريمو سعيد حامد عادل إمام

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