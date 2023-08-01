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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لطفي لبيب: مشروعات البنية الأساسية في مصر لم تحدث من قبل

لطفي لبيب
لطفي لبيب

قال الفنان لطفي لبيب، إنه التحق بكلية الزراعة لكنه لا يصلح ليكون مهندس زراعي، مقدما الشكر للرئيس السيسي على مشروع الدلتا الجديدة، مشددا على ضرورة أن نفخر جميعا بمشروع الدلتا الجديدة، وأنه متفائل بما يحدث في مصر من مشروعات قومية.

أضاف خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامي عمرو خليل، أن مصر بها 9 ملايين ضيف، وصراعات المنطقة تؤكد أننا على الطريق الصحيح، مؤكدا أن مصر سيكون لها دور كبير في إعادة إعمار ليبيا واليمن.

تحويل مجمع التحرير لفندق 3 نجوم


وأكد لطفي لبيب، أن مشروعات البنية الأساسية في مصر لم تحدث من قبل، ومطلوب تغيير سلوك المواطن المصري لتنشيط السياحة، حيث أن السياحة مصدر مهم للدخل القومي ويجب استغلال البنية الأساسية، مشددا على أن مصر لديها مقومات سياحية تستوعب أعداد ضخمة، مقترحا تحويل مجمع التحرير لفندق 3 نجوم، فيجب جذب كافة شرائح السياح.

لطفي لبيب كلية الزراعة الرئيس السيسي مشروع الدلتا الجديدة مصر ليبيا

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