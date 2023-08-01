لطفي لبيب: أنا بخير وخوف الناس على صحتي رد جميل

قال الفنان لطفي لبيب، عن فترة معاناته الصحية، إنه بخير وصحة جيدة، وخوف الناس على صحته كان رد جميل، ومحبة الناس وصلت له أثناء معاناته الصحية، مؤكدا أنه سعيد بمحبة الناس.



وأضاف لطفي لبيب خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الوسط الفني دائما مشغول، مردفا: “سعيد حامد ومحمود حميدة وأحمد عبد العزيز يزوروني دائما، أشارك مع محمد هنيدي في الفيلم الجديد "مرعي البريمو" لإن الفن "واحشني"، وأركز الفترة الحالية في الكتابة الفنية، وشغوف جدا بالكتابة خاصة السيناريوهات ومعالجة الأفلام، أعشق الكتابة عن المجتمع المصري".

بحاجة لأعمال درامية قريبة من الشارع المصري



وأشار لطفي لبيب، إلى حاجة الناس إلى أعمال درامية قريبة من الشارع المصري، والفن قادر على تحسين أوضاع المجتمع المصري.