إجابة غير متوقعة من لطفي لبيب عن عدم انفراده ببطولة بعمل فني

عبر الفنان لطفي لبيب، عن رضاؤه بحياته الفنية و مسيرته، قائلا: " أنا راضي جدا و متظلمتش و أعمالي هي الأبقى من الماديات"، موضحا أنه لم يندم قط على أي عمل قام به.

وأضاف لطفي لبيب، خلال لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على "سي بي سي" و الذي يقدمه الإعلامي "عمرو خليل"، أنه مؤمن بأن حجم موهبته خط وسط و لا ينبغي أن يتجاوز ذلك، مشيرا إلى أن العديد من الفنانين أرادوا أن يكونوا رأس حربة بالتمثيل و لكن إمكانياتهم و مواصفاتهم خط وسط.

مفهوم الفن الخاطئ

ونوه، إلى أنه هناك مفهوم خطأ و شائع و هو أن الفن يكمن في البطولة و الأموال الكثيرة برأس الحربة، لافتا إلى أن الموهبة تكون بخط الوسط لأنه لا يتأثر بنجاح أو سقوط الأعمال الفنية.