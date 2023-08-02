حلمي عبد الباقي : أشكر الجميع على الحضور المكثف لانتخابى بالمهن الموسيقية

وجه الفنان حلمي عبد الباقي عضو مجلس نقابة الموسيقيين، الشكر للجمعية العمومية وكل أعضائها الذين حضروا بكثافة لانتخابه عضوا بمجلس النقابة، حيث ان الأصوات التي حصل عليها لم تحدث منذ تاريخ في نقابة المهن الموسيقية منذ نشأتها.

تطوير كبير منذ تولي مصطفى كامل لنقابة المهن الموسيقية

وأوضح عبد الباقي خلال مداخله هاتفية لبرنامج اخر النهار المذاع على فضائية النهار، أنه كان يتحلى بالهدوء النفسي الشديد، وتدعيم الجمهور له وانتخابه له كان له أثرا جيدا عليه، مؤكدا أنه منذ أن تولي مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية والجميع يشعر بتطوير في المعاشات والعلاج والإيرادات.