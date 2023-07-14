حلمي عبد الباقي: عدد كبير من فناني مصر والعرب عملوا بملاهي ليلية

أكد الفنان حلمي عبد الباقي، أنه عمل كمطرب في الملاهي الليلية لفترة طويلة، حيث كانت الأسر المصرية ترتادها ولم يكن الوضع مثل ما هو عليه الآن، مشيراً إلى أن عدد كبير من فناني مصر والعرب عملوا في ملاهي ليلية، ولم يكن الأمر شيئاً مشينا كما يتخيل البعض.



وقال عبد الباقي، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامج بالخط العريض على شاشة الحياة: خسرت أموالي في البورصة وتعرضت لخسائر مالية كبيرة عام 2008، بالتزامن مع اعتزالي، ولكنني صممت على موقفي مهما كانت الضائقة المالية.



وكشف عبد الباقي عن دعاء والدته له قائلا، أمي كانت تقول لي "الكريم لا يضام".



وحول صوت مصر، وأيهما يفضل شيرين عبد الوهاب أم أنغام، قال، أنه يستمع كثيرا إلى أنغام.



وخلال الحلقة كشف الفنان حلمي عبدالباقي، العديد من الأسرار والمفاجآت، وحول جيل التسعينات، أجاب عبدالباقي، عن السؤال الصعب، "مظلوم ولا محظوظ"، كما يكشف كيف واجه أصعب أزمة في حياته.



كما تحدث حول الأزمات التي واجهت نقابة الموسيقيين الفترة الماضية، وعلاقته بالفنان مصطفى كامل، مشيراً إلى أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في الفترات السابقة، أكدت وجود مخالفات مالية، وهو ما استدعى إحالة الأمر برمته للتحقيق من خلال الجهات الرسمية.



جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة قناة الحياة في الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.