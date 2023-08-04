لو خايفة من الجواز والرجالة.. اعرفي الأسباب والحل

يعد خوف الفتيات من الرجال هو نوع من أنواع الأمراض النفسية المزمنة التي تصيب الفتيات عن تعرضهم للخيبات والعلاقات والتجارب التي تنتهي بالفشل، وينتابهن بعضاً من الخوف والقلق عند التعامل مع الرجال او لمجرد التحدث إليهم ، وهذا مرض الأندروفوبيا «Androphobia»، او ما يسمي بـ فوبيا الرجال ، وسنوضح لحضراتكن من خلال موقع صدي البلد أسباب الإصابة بمرض فوبيا الرجال وكيفية التعافي من هذا المرض.

فوبيا الرجال

هو اضطراب نفسي يصيب الفتيات، ويعتبرن الفتيات إن الرجال مصدر قلق وتوتر لهم، لذلك يفضلن تجنب التعامل معهم بقدر المستطاع ،لأن الفتيات يشعرن بعدم الأمان والغضب أثناء التحدث أو التقرب من أي راجل، حتى إن كان هذا الراجل من أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء المقربين، وبالتأكيد هذا المرض يوثر علي حياتهن الشخصية والمهنية . وفقا لموقع health topia



أسباب الإصابة بمرض فوبيا الرجال

- تعرض الفتاة للإساءة البدنية

إذا تعرضت الفتاة إلي الاغتصاب أو التحرش ، حتى وأن كان تحرش لفظي، فهذا يوثر عليهن ويعطيهن انطباع سيئ إن الرجال مصدر خطر ولمجرد التقرب أو الحديث تشعرن الفتاة إنها متوترة وقلقه لذلك تفضلن بعض الفتيات البعد وعدم التعامل المباشر.

- سلوك مكتسبة

الخوف والتوتر الذي ينتابهن من الرجال يكمن سببه في السلوك المكتسبة، وغالباً يكون والد الفتاة المصابة بفوبيا الرجال هو السبب الرئيسي في إصابة الفتاة بمرض فوبيا الرجال، لأنها رأت والدها يعنف والدتها بالضرب والسب، لذلك تكبر ولديها عقدة من الرجال علي اعتقادهن إن جميع الرجال يتصفون بنفس الصفات.



- العلاقات والتجارب الفاشلة

ارتباط الفتاة براجل استغل مشاعرها أو كان سبب في التشهير بسمعتها أو كان من الرجال الذين يساومون الفتيات علي صورهن ومحادثاتهن علي التطبيقات المختلفة ، فكل هذه الصفات تلعب دوراً كبيراً في إصابة الفتاة بفوبيا الرجال لاعتقادهن أن الرجال خطر في حياة الفتاة، والبعد عنهم الحل الأمثل لتجنب المشكلات والخيبات .

أكتشف نفسك إذا كنتي مصابة بفوبيا الرجال:

- تعرق اليدين والوجه بشكل مبالغ فيه عند تقربك أو التحدث مع أي راجل.

- الشعور بالغثيان المفاجئ إذا تحدث معكي راجل وحتى وإن كان في حدود العمل.

- ضيق التنفس وعدم معرفتك لابتلاع الريق.

- رعشه واهتزازات في الجسم.

- زيادة معدلات ضربات القلب.

طرق العلاج المختلفة من مرض فوبيا الرجال

- العلاج النفسي

إذا شعرتي ببعض الأعراض المذكورة أعلاه، يجب أن تزوي الطبيب النفسي، ليساعدك أن تتخلصي وتتعافي من هذا المرض، ليقلل حجم التخوف من الرجال ويعيد لكي مجدداً ثقتك في نفسك.



- العلاج بالتعرض

وفي هذا العلاج يبدأ الطبيب يعرض الفتاة المصابة بمرض فوبيا الرجال، لنفس الموقف الذي كان سبب في أصابتها بالمرض، وعند تعرضها للموقف يقول لها الطبيب دورك الأن أن تأخذي رد فعل قوي أتجاهي، فتبدأ الفتاة تدريجياً تأخذ رد فعل إيجابي اتجاه الطبيب، لكي تشعر بأنها في حالة جيدة وإنها تقدر أن تأخذ رد فعل من أي موقف مسيئ لها من أي راجل، وهذا نوع من أنوع العلاج النفسي.

وبجانب هذه العلاجات النفسية المختلفة يضطر الطبيب لكتابة ادوية مضادة للاكتئاب لتقليل التوتر والقلق، لسهولة استجابة المريضة للعلاج بدون خوف او رجوع، مثل دواء باروكسيتين.