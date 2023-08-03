احتياجات المرأة في سن الأربعين | ٤ أشياء لا تتوقعها

تختلف احتياجات المرأة وصفاتها كل الاختلاف في عمر الأربعين مقارنةً بعمرها في العشرين، احتياجات المرأة بعد سن الثلاثين عديدة ، وتلبية هذه الإحتياجات تتوقف على مدى تقبلها لهذه المرحلة العمرية الجديدة التي تمر بها ، وبما إن احتياجات المرأة بتختلف حسب المرحلة العمرية، فـ الأكيد أن تتغير الصفات التي تتسم بها ايضاً ، فبعض النساء تنتابهن مشاعر التوتر عند وصولهم الأربعين.

لذلك سنوضح لإحتياجات السليمة للمرأة الأربعينية والصفات التي يجب أن تتصف بها وكيفية التغلب علي مشكلات هذه المرحلة بكل سهولة وفقا لموقع health.

الصفات التي تتسم بها المرأة الأربعينية

- الرزانة والحكمة

فهي في هذه المرحلة سيكون اكتمل نمو عقلها الفكري، من كثرة الخبرات التي أكتسبتها في المراحل السابقة من حياتها ، والخيبات التي تعرضت لها مراراً وتكراراً ، فهذه كل المواقف سوء إيجابية أم سلبية فهي عامل رئيسي في نمو عقلها الفكري الذي يتسم بعد كل هذا بالرزانة والحكمة.

- تتقن فن التجاهل

المرأة الأربعينية بعد أن اكتسبت الخبرات وتعلمت ونهضت من جديد بعد كل سقطت أو فشل ، تعلمت كيف تعطي كل موقف حقه ، ولابد من إنها تحزن وتنهار إذا لزم الأمر، ولكن تعلم متي تحزن ومتي تتجاهل الشئ الذي ليس له قيمة ، وهذه ميزة سن الأربعين.

- العاطفة الهادئة

ومن أهم الصفات في المرأة الأربعينية عاطفتها الهادئة وكيفية وتفهم إحتياجات الطرف الآخر مما يشعره بالراحة والاستقرار في العلاقة، لذلك يوجد الأن بعض العلاقات التي تنشأ بين الرجل الأصغر سنناً والمرأة الأربعينية، وهذا دليل علي إن إحتياجات الرجل تكمن في المرأة الأربعينية ذات العاطفة الهادئة والرزانة واتقانها تجاهل الأشياء التي تعكر صفو الحياة.

إحتياجات المرأة في سن الأربعين

- تريد أن تشعور بالأمان والأستقرار أكثر من المراحل العمرية السابقة لها.

- تريد ان تشعر دائماً إنها مازالت إمرأة مرغوب فيها وفي وجودها.

- لا تريد أن يذكرها أحد بعمرها لأن هذا سيزعجها كثيراً.

- تريد أن توطد علاقتها بأصدقائها وأن تنشأ علاقات صداقة أكثر لشعورها بالونس.

- يزيد لديها شعور سماع المدح فيها فتريد من زوجها من حين لأخر أن يخبرها بإنها جميلة ومازالت شباب.

مشاكل يجب تجنبها إذا كنتي في سن الأربعين

- يمكن أن تعاني من زيادة في الوزن والسمنة المفرطة وعليكي قبل وقوعك في فخ السمنة يجب أن تتبعي نظام غذائي جيد للحفاظ علي مظهرك وعلي صحتك أيضاً.

- تعاني المرأة في سن الأربعين بألتهاب المفاصل أو نوع من أمراض العظام لذلك يجب أن تخضعي للمكملات الغذائية التي تساعدك علي زيادة الكالسيوم في الجسم.

- تناولي الكثير من الخضروات والفواكة بدلاً من النشويات والسكريات لأحتواءهم علي الكثير من الفيتامينات والمعادن الذي يحتاجها الجسم في هذه المرحلة المتقدمة من العمر.

- تغير في ملامح الوجه وظهورعلامات الشيب علي الشعر لذلك يجب ان تستخدمي الكريمات التي تساعدك علي القضاء علي التجاعيد حول العين والشفايف وأيضاً الخدين وتتكون هذه الكريمات من اللوز والجلسرين والأهتمام أيضاً بشعرك وتغير لونه من الخصلات البيضاء إلي لون تفضلينه.

وبعد اتباعك لهذه الخطوات البسيطة سيعود إليكي مجدداً الشعور بالراحة النفسية والثقة بالنفس دمتنا سعداء.