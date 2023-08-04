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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان العلمين .. إقبال جماهيري كبير على حفل محمد منير وحميد الشاعري

صدى البلد

يشهد حفل الكينج محمد منير وحميد الشاعري ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة اقبالا كبيرا من الجمهور قبل انطلاق الحفل.

يشارك الفنان حميد الشاعري مع الكينج  محمد منير في إحياء حفل اليوم الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ضمن سلسلة من الاحتفالات الضخمة خلال الفترة الحالية.

وتنقسم أسعار تذاكر الحفل الذى يجمع بين محمد منير وحميد الشاعرى إلى عدة فئات وهى 700 جنيه و400 جنيه و300 جنيه.

وأحيا الفنان مدحت صالح، وريهام عبد الحكيم حفل مساء الخميس ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، والذي أذيع على الهواء مباشرة.

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وغنى مدحت صالح أجمل الأغاني القديمة والحديثة منها كوكب تانى وزى ما هى حبها وأنا مش بعيد بينما ريهام تغنت بعض الأغاني العربية لام كلثوم وغيرها من المطربين.

جاءت ليلة صيف ساحرة ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى والغناء بالإسكندرية الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر غرد خلالها النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو والموزع الموسيقى الشهير عمرو سليم وفرقته بمختارات من أعماله.

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