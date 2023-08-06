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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لمحدودي الدخل.. أفضل موبايل سامسونج في السوق بسعر على قد الإيد

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A13

يبحث الكثيرون من راغبي شراء الهواتف الذكية - خاصة من محدودي الدخل - على هواتف بإمكانات مميزة وتصميم أنيق مع سعر يتناسب مع قدراتهم، ونظرا لارتفاع أسعار الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة أو فئة الفلاجشيب الرائدة؛ يكون مثل شراء هذه النوعية من الهواتف عملية معقدة. 

 

وتصدر شركات هواتف الأندرويد الكبرى مثل سامسونج وشاومي وأوبو عددا من الهواتف التي تجمع بين المواصفات والإمكانات المميزة والتصميم الجيد مع السعر المناسب ، ويأتي من بين هذه الهواتف هاتف Galaxy A13 من شركة سامسونج الكورية الجنوبية. 

 

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A13 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED وميزات HDR وpanorama مع تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل ، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A13 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD ، قياس 6.6 بوصة، وبدقة 720 ×  1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع وزن 195 جراماً، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف، وحماية للزجاج الأمامي من نوع Corning Gorilla Glass 5، مع ألوان الأبيض والأزرق والأسود والوردي. 
 

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A13 بمعالج من نوع Dimensity 700 من شركة ميدياتك التايوانية، والمطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة، مع نظام التشغيل أندرويد، وبطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، مع منفذ شحن من نوع  USB Type-C 2.0. 

 

ويتوفر هاتف Galaxy A13 في السوق المصري بسعر حوالي 5 آلاف و50 جنيهًا، علمًا بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضًا حسب المتجر.  

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