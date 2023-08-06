خصم 13%.. أرخص موبايل سامسونج اقتصادي في مصر

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خصم مغرٍ على هاتف سامسونج جلاكسي A13

ولحسن الحظ، قدّم أحد المواقع الإلكترونية خصما مغريا يصل إلى 13% على أحد هواتف شركة سامسونج، والذي ينطلق تحت اسم جلاكسي A13، في كل من مصر والسعودية والإمارات.

ويتوفر هاتف جلاكسي A13 من سامسونج، ثنائي الشريحة، بسعة 4 جيجابايت رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت مع دعما لتقنية 4G، باللون الأزرق، في مصر، مقابل سعر 5649 جنيهًا مصريًا، بدلا من 6499 جنيهًا مصريًا.

خصم مغري على هاتف سامسونج جلاكسي A13



مواصفات هاتف جلاكسي A13

وجاء هاتف جلاكسي A13، بشاشة من نوع PLS LCD ، بقياس 6.6 بوصة، وبدقة 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، وطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.

مواصفات هاتف جلاكسي A13

ويتمتع هاتف جلاكسي A13، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED وميزات HDR وpanorama مع تسجيل الفيديو بجودة 1080 بكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل هاتف جلاكسي A13 بمعالج من نوع Dimensity 700 من شركة ميدياتك التايوانية، والمطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة، مع نظام التشغيل أندرويد.

ويحتوي هاتف جلاكسي A13، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، مع منفذ شحن من نوع USB -C 2.0، ويتوفر في 4 ألوان هي: الأبيض والأزرق والأسود والوردي.