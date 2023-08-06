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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر.. هذه الطريقة في النوم تسبب زيادة بكتيريا الأمعاء الضارة

النوم
النوم

أظهرت نتائج دراسة جديدة أجراها باحثون ، أن اضطراب الرحلات الجوية الاجتماعية وأنماط النوم المختلفة يمكن أن يكون سببًا في حدوث تحول في جودة النظام الغذائي ، وعادات النظام الغذائي ، والالتهاب ، وتكوين ميكروبيوم الأمعاء.

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ومع تحول الساعة الداخلية للجسم من أيام العمل والأيام الخالية ، أظهرت الأبحاث السابقة أنها يمكن أن تزيد من احتمالية زيادة الوزن ومشاكل القلب .

كما نعلم أن الاضطرابات الرئيسية في النوم ، مثل العمل بنظام الورديات ، يمكن أن يكون لها تأثير عميق على صحتك، هذه هي الدراسة الأولى التي تظهر أنه حتى الاختلافات الطفيفة في أوقات النوم على مدار الأسبوع يبدو أنها مرتبطة بالاختلافات في أنواع بكتيريا الأمعاء تم ربط بعض هذه الارتباطات بالاختلافات في النظام الغذائي ، وتشير البيانات أيضًا إلى أن هناك عوامل أخرى .

المصدر pharmacytime

النوم زيادة الوزن بكتيريا الامعاء النظام الغذائي الالتهاب

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