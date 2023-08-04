أعراض غريبة.. كل ما تريد معرفته حول ضغط الدم الرئوي

ارتفاع ضغط الدم الرئوي هو حالة يكون فيها ضغط الدم داخل الشريان الرئوي مرتفعًا جدًا.

الشريان الرئوي هو وعاء دموي كبير ينقل الدم من البطين الأيمن للقلب إلى الرئتين ، حيث يلتقط الأكسجين.

الشريان الرئوي هو عادة وعاء دموي منخفض الضغط ، بمتوسط ​​ضغط دم يتراوح بين 8 و 20 ملم زئبقي في حالة الراحة، إذا زاد متوسط ​​ضغط الدم في الشريان الرئوي إلى أكثر من 25 مم زئبق ، يُقال إن ارتفاع ضغط الدم الرئوي موجود.

يعتبر ارتفاع ضغط الدم الرئوي دائمًا حالة طبية خطيرة ، وإذا أصبح شديدًا ، فقد يكون شديد الإعاقات بل وقد يهدد الحياة.

العلاج الأمثل ضروري، لذلك إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم الرئوي ، فيجب أن تكون تحت رعاية طبيب قلب و / أو أخصائي أمراض الرئة

أعراض ضغط الدم الرئوي

عادة لا يسبب ارتفاع ضغط الدم الرئوي الخفيف أي أعراض ، ولكن مع زيادة الضغوط في الشريان الرئوي ، يصبح ضيق التنفس والضعف والخمول والتعب أمرًا شائعًا، إذا أصبحت الحالة شديدة ، يمكن أن يحدث ألم في الصدر ووذمة شديدة (تورم) وإغماء (إغماء أو فقدان للوعي.

المصدر verywell health