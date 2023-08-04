لن تتوقع.. تورم الأطراف يشير لمرض خطير

يتطور قصور الجانب الأيمن للقلب عندما لا يضخ الجانب الأيمن من القلب الدم كما ينبغي ، مما يتسبب في عودة الدم إلى الجهاز الوريدي ويحد من كمية الدم التي يمكن للقلب ضخها في الدقيقة.
يمكن أن تكون أعراض قصور الجانب الأيمن من القلب ، مثل ضيق التنفس (ضيق التنفس) ، وذمة (تورم الأطراف) ، والتعب شديدة.
وهناك العديد من الأسباب التي قد تضعف الجانب الأيمن من القلب ، وبالتالي فإن العلاج ، الذي يمكن أن يشمل تغييرات في نمط الحياة والأدوية ، يتم تحديده بناءً على السبب
أعراض قصور القلب الأيمن
لا تختلف أعراض قصور الجانب الأيمن من القلب عن أعراض قصور الجانب الأيسر من القلب ، ولكنها يمكن أن تكون أكثر حدة:
ضيق التنفس (ضيق التنفس) ، حتى بعد القليل من المجهود
ضعف وخمول
تعب
التورم (الوذمة) ، الذي غالبًا لا يشمل فقط الكاحلين والأطراف السفلية ولكن أيضًا الفخذين والبطن والصدر
انتفاخ مؤلم في الكبد
الاستسقاء الشديد (تراكم السوائل في تجويف البطن)
فقدان الشهية بشكل كبير
الإغماء ( الإغماء ) استجابةً لممارسة الرياضة
دوخة
زيادة الوزن المفاجئة
زيادة الرغبة في التبول
انتفاخ أوردة الرقبة
النسيان والارتباك
المصدر verywell health