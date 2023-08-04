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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تتوقع.. تورم الأطراف يشير لمرض خطير

تورم الاطراف
تورم الاطراف

يتطور قصور الجانب الأيمن للقلب عندما لا يضخ الجانب الأيمن من القلب الدم كما ينبغي ، مما يتسبب في عودة الدم إلى الجهاز الوريدي ويحد من كمية الدم التي يمكن للقلب ضخها في الدقيقة.    

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يمكن أن تكون أعراض قصور الجانب الأيمن من القلب ، مثل ضيق التنفس (ضيق التنفس) ، وذمة (تورم الأطراف) ، والتعب شديدة.

وهناك العديد من الأسباب التي قد تضعف الجانب الأيمن من القلب ، وبالتالي فإن العلاج ، الذي يمكن أن يشمل تغييرات في نمط الحياة والأدوية ، يتم تحديده بناءً على السبب

أعراض قصور القلب الأيمن

لا تختلف أعراض قصور الجانب الأيمن من القلب عن أعراض قصور الجانب الأيسر من القلب ، ولكنها يمكن أن تكون أكثر حدة:

ضيق التنفس (ضيق التنفس) ، حتى بعد القليل من المجهود
ضعف وخمول
تعب
التورم (الوذمة) ، الذي غالبًا لا يشمل فقط الكاحلين والأطراف السفلية ولكن أيضًا الفخذين والبطن والصدر
انتفاخ مؤلم في الكبد
الاستسقاء الشديد   (تراكم السوائل في تجويف البطن) 
فقدان الشهية بشكل كبير
الإغماء ( الإغماء ) استجابةً لممارسة الرياضة
دوخة
زيادة الوزن المفاجئة
زيادة الرغبة في التبول
انتفاخ أوردة الرقبة
النسيان والارتباك

المصدر verywell health

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