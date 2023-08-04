لن تتوقع.. تورم الأطراف يشير لمرض خطير

يتطور قصور الجانب الأيمن للقلب عندما لا يضخ الجانب الأيمن من القلب الدم كما ينبغي ، مما يتسبب في عودة الدم إلى الجهاز الوريدي ويحد من كمية الدم التي يمكن للقلب ضخها في الدقيقة.

يمكن أن تكون أعراض قصور الجانب الأيمن من القلب ، مثل ضيق التنفس (ضيق التنفس) ، وذمة (تورم الأطراف) ، والتعب شديدة.

وهناك العديد من الأسباب التي قد تضعف الجانب الأيمن من القلب ، وبالتالي فإن العلاج ، الذي يمكن أن يشمل تغييرات في نمط الحياة والأدوية ، يتم تحديده بناءً على السبب

أعراض قصور القلب الأيمن

لا تختلف أعراض قصور الجانب الأيمن من القلب عن أعراض قصور الجانب الأيسر من القلب ، ولكنها يمكن أن تكون أكثر حدة:

ضيق التنفس (ضيق التنفس) ، حتى بعد القليل من المجهود

ضعف وخمول

تعب

التورم (الوذمة) ، الذي غالبًا لا يشمل فقط الكاحلين والأطراف السفلية ولكن أيضًا الفخذين والبطن والصدر

انتفاخ مؤلم في الكبد

الاستسقاء الشديد (تراكم السوائل في تجويف البطن)

فقدان الشهية بشكل كبير

الإغماء ( الإغماء ) استجابةً لممارسة الرياضة

دوخة

زيادة الوزن المفاجئة

زيادة الرغبة في التبول

انتفاخ أوردة الرقبة

النسيان والارتباك

المصدر verywell health