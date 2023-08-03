خفيفة وغير ظاهرة.. هذه العلامات تشير لإصابتك بمرض السكري

يتسبب مرض السكري من النوع 2 في ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير، تشمل العلامات المبكرة زيادة العطش وكثرة التبول والإرهاق.

داء السكري من النوع 2 هو حالة شائعة، أكثر من 37 مليون شخص يعانون من مرض السكري ، حيث يعاني 90-95 ٪ من مرض السكري من النوع الثاني.

يمكن أن يكون ظهور مرض السكري من النوع 2 تدريجيًا ، ويمكن أن تكون الأعراض خفيفة خلال المراحل المبكرة، نتيجة لذلك ، قد لا يدرك الكثير من الأشخاص أن لديهم هذه الحالة

كثرة التبول

عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة ، تحاول الكلى إزالة السكر الزائد عن طريق تصفيته من الدم، هذا يمكن أن يؤدي إلى حاجة الشخص للتبول

2. زيادة العطش

يمكن أن يؤدي التبول المتكرر الضروري لإزالة السكر الزائد من الدم إلى فقدان الجسم المزيد من الماء، بمرور الوقت ، يمكن أن يسبب ذلك الجفاف ويجعل الشخص يشعر بالعطش أكثر من المعتاد .

3. كثرة الجوع

غالبًا لا يحصل مرضى السكري على الطاقة الكافية من طعامهم.

يقوم الجهاز الهضمي بتقسيم الطعام إلى سكر بسيط يسمى الجلوكوز ، والذي يستخدمه الجسم كوقود، في مرضى السكري ، لا ينتقل ما يكفي من هذا الجلوكوز من مجرى الدم إلى خلايا الجسم.

المصدر midecal news today